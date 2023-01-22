Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Zorlu mücadeleden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.





Mücadeleye mutlak üç puan parolasıyla çıkan Beşiktaş'ta yeni transfer Vincent Aboubakar yedekler arasında yer aldı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Mücadele öncesi yayıncı kuruluş kameralarına açıklama yapan Teknik Direktör Şenol Güneş, Vincent Aboubakar'ın ilk 11'de yer almaması hakkında da konuştu.

Tecrbübeli teknik adam yaptığı açıklamada; "Aboubakar sabaha karşı geldi. Uykusuz ve yorgunluğu var. Fiziksel sıkıntısı yok. Uyum olarak sorun olmaz.

Cenk'in hafif sakatlığı vardı, bir karar vermem gerekiyordu ama düzeldi. Aboubakar önemli oyuncu, umarım aynı katkıları verecektir" diye konuştu.





DÖRDÜNCÜ DAKİKADA KÖTÜ HABER

Karşılaşmanın dördüncü dakikasında Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Romain Saiss, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sarı kart gördü. Maç öncesi sarı kart sınırında bulunan Faslı oyuncu cezalı duruma düştü.

Romain Saiss, Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

REDMOND DA HAFTAYA YOK

Karşılaşmanın 34. dakikasında Beşiktaş, sol kanattan hızlı hücuma çıkmak istedi. Topa hareketlenen Nathan Redmond topu çizgi üzerinde kontrol etmek istedi, ancak yan hakem taç atışını işaret etti.





Hakemin bu kararına sinirlenen yıldız oyuncu topa vurunca Hakem Mete Kalkavan sarı kartına başvurdu. Sarı kart sınırında olan Redmond da Saiss gibi gelecek hafta forma giyemeyecek.

SON ANLARDA ÇIKAN KIRMIZI KART

Mücadelenin 90+4. dakikasında Beşiktaş'ta Rosier, Hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Rosier de gelecek hafta Alanyaspor maçında olmayacak.

BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN FİKSTÜR

Gelecek hafta sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan siyah - beyazlılar ardından iki maç üst üste deplasmana gidecek.

31 Aralık'ta Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, 4 Şubat'ta ise Sivasspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş bu iki deplasmanın ardından üst üste Ankaragücü ve Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak.