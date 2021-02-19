Karşıyaka'da bu sezon 4 gol atıp 29 Ekim'deki Cizrespor sınavından beri 12 maçtır ağları sarsamayan geçen sezonun en skorer ismi Doğukan İnci'nin menajerinin ilk yarıda yönetimden futbolcunun transferi konusunda yetki aldığı, adı sezon başında Beşiktaş'la anılan genç yıldız adayının performansının bu nedenle düştüğü iddia ediliyor. Doğukan, sezon başında Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyince hayal kırıklığı yaşamıştı.

Suların durulmadığı Karşıyaka'da takıma geçen sezon Play-Off finali oynatan Teknik Direktör Soner Tolungüç, ikinci yarının ilk haftasında istifa etmiş, Tolungüç'ün veda kararıyla ilgili kulüpten yapılan açıklama tepki almıştı.







