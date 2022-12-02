Beşiktaş’a transferde sürpriz öneri! Şenol Güneş isterse gelecek

Beşiktaş , devre arasında Şenol Güneş’in talepleri doğrultusunda bir kadro değişimine hazırlanıyor. Bu süreçte, Siyah-Beyazlılar’a sürpriz öneriler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Süper Lig ’e dönmek isteyen golcü oyuncu önerildi ve transfer adına Güneş’in kararının beklendiği öğrenildi.

Çebi’den TFF’ye yabancı resti!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den yabancı kuralı açıklaması... ”8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık” diyen Siyah- Beyazlılar’ın patronu, “Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa, yerli oyunculara ödediğimiz yüksek bonservis bedelleri ne olacak? Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün” sözlerini sarf etti.

Masuaku kendine kulüp arıyor

Şenol Güneş’in göreve gelişiyle yapılan planlamada kendisine yer bulamayan oyunculardan birisi de Arthur Masuaku... Deneyimli sol bekin kiralık sözleşmesi ara transferde feshedilecek.

Güneş’in sol bekte Cengiz Umut Meraş’la devam etmeyi düşündüğü ve Masuaku’yu gözden çıkardığı bildirildi.

Montero’ya talip çıktı

LaLiga ekibi Elche, Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Montero’yu devre arasında transfer etmek istiyor. Siyah- Beyazlılar’ın takımda düşünmediği oyuncuyla ilgili gelen tüm teklifler değerlendirilecek. Kartal, yabancı sayısında yer açmak için Montero’yu kesin olarak yollayacak.

Emirhan İlkhan, Torino’da devam

Beşiktaş’tan ayrılıp Torino’ya giden genç orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan, sadece 85 dakika süre bulabilmişti. Devre arasında kiralanacağı konuşulan oyuncuyla ilgili İtalya ekibi kararını verdi. Buna göre genç yıldız adayı takımda kalmaya devam edecek. Emirhan’ın teknik direktör Juric’ten daha fazla süre alması bekleniyor.

Nwakaeme karar bekliyor

Kulübü Al Feyha’dan ayrılmaya hazırlanan Nijeryalı yıldız, menajeri aracılığıyla Beşiktaş’a önerilmişti. Nwakaeme’yle ilgili Siyah-Beyazlılar henüz bir karar vermedi. Teknik direktör Şenol Güneş seçenekleri değerlendiriyor.

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde gündemine gelen flaş isimlerden biri de Anthony Nwakaeme’ydi. Sezon başında birçok takımla görüşen, ancak anlaşmaya varamadıktan sonra soluğu Arap Yarımadası’nda alan başarılı oyuncu, Güney’e uyum sağlayamadı. Ayrılık için gün sayan, devre arasında sözleşmesini feshetmek adına görüşmelerde bulunan Nwakaeme, menajeri aracılığıyla ilk olarak Beşiktaş’a önerildi.

Yaz döneminde de görüşme yapılan oyuncuyla ilgili durum, teknik direktör Şenol Güneş’e sunuldu. Bu konuda aceleci davranmayan Güneş’in henüz karar vermediği ifade edildi. Oyuncunun maliyetinin yanı sıra diğer seçeneklerin de masaya yatırıldıktan sonra kesin bir karara varılacağı bildirildi.

Devre arası için flaş öneri!

Balotelli’den Kartal adımı… Siyah-Beyazlılar’da ara transfer için sürpriz öneriler gelmeye devam ediyor. Son bomba ise Balotelli oldu. Sion’d an ayrılacak olan yıldız oyuncu, eski takımı Adana Demir’den ret cevabı alınca, menajeri tarafından Beşiktaş’a önerildi.

Şenol Güneş’in takımın başına gelmesiyle devre arası için yeni bir planlama içerisine giren Beşiktaş’ın gündemine dünyaca ünlü yıldızlar girmeye devam ediyor. Bir süredir Chelsea’nin yıldızı Hakim Ziyech’i listenin en üstünde tutan Kartal’a forvet için de Mario Balotelli ismi masaya geldi.

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig’e damga vuran, attığı 19 golle yeniden yıldızını parlatan İtalyan yıldız, gittiği Sion’da yine olayların adamı haline gelmişti. İsviçre temsilcisiyle ara transferde kontratını feshetmeye hazırlanan Mario’nun hedefinde yeniden Türkiye var. Eski takımı Adana Demirspor’da sorunlu bir ayrılık süreci geçiren tecrübeli forvet, umduğunu bulamadı.

Güneş isterse gelecek

Balotelli’nin menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın şimdilik Balotelli’yle ilgili bir girişimi yok. Ancak teknik direktör Şenol Güneş’in onay vermesi halinde Balotelli’nin gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

Türkiye’deki performansıyla İtalya Milli Takımı’na tekrar çağrılan oyuncunun ikinci Türkiye macerası yeniden başlayabilir.