Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, ilk etapta takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerini doldurmaya öncelik vermiş durumda.

EMRE KOCADAĞ: 3 TRANSFER...

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Kocadağ, “Aboubakar, Beşiktaş'a çok büyük katkıları olmuş bir oyuncu kendisi de gündemimizde. 3 bölgede transfer düşünüyoruz. Hocamızın da bize vereceği son rapor önemli. Her maç bu ilerliyor, oyuncuları deniyor. Hoca, oyunculardan da fayda görmeye başlarsa belki bazı bölgelerde eksiltebiliriz bu rakamı” ifadelerini kullandı.

JAVI MONTERO, HAMBURG YOLCUSU

Beşiktaş, Alman ekibi Hamburg ile Javi Montero’nun kiralanması için anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Alman ekibine transfer olacak. Kartal, Montero için Hamburg’la olan kontrata 2.5 milyon Euro satın alma opsiyon maddesi koydurdu.

Transfer için Montero’nun onayı bekleniyor. Kiralık ücretiyle birlikte Beşiktaş’a toplam 1 milyon 250 bin Euro’ya mal olan Montero, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla ligde 3 maça çıktı.

ABOUBAKAR'A RONALDO FRENİ!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Cristiano ronaldo transferi sonrasında hücum hattında Vincent Aboubakar ile yollarını ayırma kararı almıştı. Yabancı kotasında yeri böyle açmayı planlayan Arabistan ekibi, Ronaldo'nun eski kulübü Manchester United'dan kalan 2 maçlık cezası sebebiyle ayrılık konusunda aceleci davranmadı.

Dünkü Al Shabab maçında Ronaldo'nun cezasını tamamlaması sonrası Aboubakar'ın kontratının feshedilmesi ve bu hafta içinde Kamerunlu golcünün Beşiktaş'a transferinin tamamlanması bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER ŞOKU!

Adı Beşiktaş ile anılan Cengiz Ünder ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu, “Marsilya’da kalmak istiyorum. Burada kendimi bir ailenin içinde gibi hissediyorum” diye konuştu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli yıldızlar üzerinde duruyordu. Bu doğrultuda rotasını Fransa’ya çeviren Kara Kartal, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’nın formasını giyen Cengiz Ünder’i sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyordu. Ancak Milli futbolcunun açıklamaları, şok yarattı.

‘Çok çalıştım’

25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geleceğiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Sezon başında uyum sağlamakta zorlandım, fiziksel olarak acı çektim. Çok çalışıp, düzenli oynamaya başladım. Kendimi artık çok daha iyi hissediyorum. Marsilya’da kalmak istiyorum. Burada ne kadar mutlu olduğumu daha önce de söylemiştim. Burada oynamaktan, burada olmaktan mutluyum. Bir ailenin içinde gibiyim. Takım arkadaşlarım, adeta kardeşim gibi.”