Transferin sessiz takımı Beşiktaş'a Almanya'dan iki müjdeli haber birden geldi. Ülkede yayım yapan Kicker dergisinin haberine göre Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, yeni sezon hazırlıkları için belirlediği kamp kadrosuna Siyah Beyazlılar'ın transfer gündemindeki Shinji Kagawa ve Andre Schürrle'yi almadı.

Haberde kulüp yönetiminin takımda düşünmediği iki futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istediği aktarıldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık oynayarak geçiren Kagawa'yla yeniden görüşeceklerini söylemiş ancak oyuncunun öncelikli hedefinin La Liga'ya gitmek olduğunu dile getirmişti.

Kara Kartal'ın gündemindeki bir diğer isim olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Schürrle ise geçtiğimiz sezon Fulham'da kiralık olarak forma giymiş ve takımının küme düşmesinin ardından yeniden Dortmund'a dönmüştü. Alman kulübünün kadrosunda düşünmediği iddia edilen yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler