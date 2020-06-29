Teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda takımı güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, uzun süredir takip ettikleri Bernard Mensah’tan istediğini alamadı... 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için Kayserispor’un kapısını, ‘takasta oyuncu kullanarak bu transferi bitirelim’ önerisiyle çalan Beşiktaş, hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Sezon başında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’le 3.6 milyon Euro’ya anlaşıp yetenekli futbolcunun bonservisini alan Sarı-Kırmızılılar’ın, bu bedeli ödemeyemediği öğrenildi. Bundan dolayı sezon sonunda hukuki olarak Atletico’yla sıkıntı yaşama durumu ortaya çıkan Kayserispor, tecrübeli ismi borcuyla beraber gönderme kararı aldı.

Ayrıca gelir de elde etmek istiyor

Kayserispor Yönetimi’nin hem Mensah’ın borcundan kurtulup hem de az da olsa oyuncunun başka takıma transferinden bonservis bedeli elde etmeyi planladığı bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte Kayseri’nin, Mensah’a talip olacak bir kulüpten 4 milyon ile 4.5 milyon Euro arası bir talepte bulunduğu kaydedildi. Beşiktaş’ın ise bu bedeli ödemeye olumlu bakmaması sebebiyle Kayseri’nin şimdiden başka bir talip kulüp arayışı içinde olduğu belirtildi.

Ömer Necati Albayrak







