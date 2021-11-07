Beşiktaş ’ın ligde dün akşam Trabzonspor ’la oynadığı kritik karşılaşmada Siyah-Beyazlı taraftarlar, üzerlerine düşenin en iyisini yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri doldurdu. Taraftarların yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan yüzde 50 kapasiteye uymadığı ve tribünlerin büyük bölümünü doldurduğu görüldü. Mücadelenin ilk anından sonuna kadar takımlarını en iyi şekilde destekleyen futbolseverler, takımlarının arkasında itici güç olmayı başardı. Tribünleri dolduran yaklaşık 20 bin taraftar, maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla görevlerini en iyi şekilde yaptı. Maçın uzatma dakikalarında Trabzonspor’un attığı gol sonrasında taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Tribünde gerginlik yaşandı

Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor teknik heyet ve oyuncuların bulunduğu yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gole sevindiği iddia edilen kişilerle Beşiktaşlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından emniyet güçleri söz konusu 4 kişiyi stattan çıkardı. Emniyet güçleri bu tribünde daha sonra önlem aldı.