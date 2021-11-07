Beşiktaş'a Trabzonspor karşısında 20 bin taraftardan tam destek
Siyah-Beyazlı taraftarlar, Vodafone Park’taki Trabzon mücadelesinde 20 bin kişilik bölümü doldurdu. Oyunun başından sonuna kadar takımlarının arkasında itici güç olan futbolseverler, 2-1’lik mağlubiyet sebebiyle stattan üzgün ayrıldı.
Beşiktaş ’ın ligde dün akşam Trabzonspor ’la oynadığı kritik karşılaşmada Siyah-Beyazlı taraftarlar, üzerlerine düşenin en iyisini yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri doldurdu. Taraftarların yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan yüzde 50 kapasiteye uymadığı ve tribünlerin büyük bölümünü doldurduğu görüldü. Mücadelenin ilk anından sonuna kadar takımlarını en iyi şekilde destekleyen futbolseverler, takımlarının arkasında itici güç olmayı başardı. Tribünleri dolduran yaklaşık 20 bin taraftar, maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla görevlerini en iyi şekilde yaptı. Maçın uzatma dakikalarında Trabzonspor’un attığı gol sonrasında taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.
Tribünde gerginlik yaşandı
Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor teknik heyet ve oyuncuların bulunduğu yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gole sevindiği iddia edilen kişilerle Beşiktaşlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından emniyet güçleri söz konusu 4 kişiyi stattan çıkardı. Emniyet güçleri bu tribünde daha sonra önlem aldı.