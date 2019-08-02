Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Championship Ligi ekiplerinden Huddersfield Town'da forma giyen Hollandalı savunmacı Terence Kongolo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edilmişti. Ada basınından ise Siyah Beyazlılar'a söz konusu transferle ilgili kötü haber geldi.

Examiner Live adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Huddersfield'ın Alman menajeri Jan Siewert, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı düşünmüyor. Haberde geçtiğimiz yaz Monaco'dan 20 milyon euro'ya transfer edilen Kongolo'nun Siyah Beyazlılar'a transferinin ekonomik açıdan imkansız olduğu ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler