Beşiktaş'ın yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktör için yönetimde birçok görüş ayrılığı var. Hoca adayları arasında yer alan Rumen teknik direktör Lucescu için bazı yöneticeler, “Çok yaşlı. Artık devrini tamamladı” derken, bir kısım da taraftarın çok istediği eski yıldızları Sergen Yalçın için “Bu ağır yükü kaldıramaz görüşünde.”

ORMAN, AVCI’YI İKNA EDECEK

Başkan Fikret Orman’ın aklında ise Başakşehir’in başarılı teknik patronu Abdullah Avcı var. Orman, Beşiktaş’ın Abdullah Avcı ile hedeflerine varacağına ve hem Avrupa’da hem de uzak doğuda ses getireceğine inanıyor. Ancak Avcı’nın Başakşehir’e ve onun başkanı Göksel Gümüşdağ’a kalben bağlı olması Orman’ın işini zorlaştırıyor. Orman, Avcı’yı Beşiktaş’a gelmesi için iknaya çalışacak.

SON ÇARE GENÇ TAYFUN KORKUT

Abdullah Avcı işi olmazsa, başkan Fikret Orman’ın rotayı bu defa Almanya’da başarılı işlere imza atan genç teknik direktör Tayfun Korkut’a çevireceği belirtildi. Yönetimin büyük bir bölümünün de Tayfun Korkut’a sıcak baktığı öğrenildi. 45 yaşındaki Korkut, Almanya 1. Ligi’nde (Bundesliga) Hannover 96, Kaiserslautern ve Stuttgart’ta teknik direktör, Leverkusen’de ise antrenör olarak görev yaptı.

Kaynak: Star