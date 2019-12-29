Beşiktaş'a sürpriz forvet! Pedro Guilherme
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta devre arası dönem için hazırlıklar devam ediyor. Siyah-beyazlılar ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş, Pedro Guilherme'yi mi transfer edecek? İşte transferle ilgili son durum.
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ın, İtalyan ekibi Fiorentina'da oynayan forvet oyuncusu Pedro Guilherme'yi transfer etmek istediği öne sürüldü.
Fluminense forması giydiği dönemde forvet oyuncusunun 14 milyon Euro bedelle Fiorentina'ya transfer edildiği ifade edilmişti.
Burak'a alternatif olacak
Siyah-beyazlıların bu oyuncuyu kiralamak istediği belirtiliyor. Pedro, Burak Yılmaz'a alternatif olarak düşünülüyor.
Pedro Guilherme bu sezon Fiorentina'da sadece 4 maçta 59 dakika süre alabildi. (Ajansspor)