Beşiktaş stoper arayışlarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar Manchester United’ın İngliz oyuncusu Axel Tuanzebe’yi listesine aldı.

Ntvspor'un haberine göre; Beşiktaş, 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor. 25 yaşındaki, 1.85 boyundaki stopere ise yıllık yaklaşık 1,5 milyon Euro ödenecek.

Trabzonspor 'un da listesinde

Tuanzebe, Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Trabzonspor’un da transfer listesinde yer alıyor.

Manchester United alt yapısında yetişen Tuanzebe, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli’de forma giydi.

İtalyan ekibinde 2 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, 11 kez de Aston Villa forması giydi.