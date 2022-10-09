Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. Siyah-Beyazlılar bir penaltı kaçırdığı ve bir golünün de sayılmadığı zorlu karşılaşmayı 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un attığı tek golle 1-0 kazandı. Ancak Kara Kartal'da 3 puanın mutluluğu uzun sürmedi!

Kötü haber geldi

Bir pozisyonun ardından sağ arka adalesinde ağrı hisseden Romain Saiss'ten kötü haber geldi. A Spor'un bilgisine göre; Giresunspor karşısında 13. dakikada yerini Emrecan Uzunhan'a bırakmak zorunda kalan Faslı oyuncu sakatlığı nedeniyle pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Tüm maçlarda 90 dakika oynamıştı

Beşiktaş'ta sezonun en kritik isimlerinden biri şüphesiz ki Romain Saiss... 32 yaşındaki stoper, bu sezon Beşiktaş'ın çıktığı 9 Süper Lig maçına da ilk 11'de başladı. Giresunspor karşısında sakatlığı nedeniyle 13. dakikada oyundan çıkmak durumunda kalan Saiss, öncesindeki 8 maçın tamamında sahada yer alarak 720 dakika forma giymişti.

3'lü için alındı ama...

Sezon başında Valerien Ismael'in ısrarla 3'lü savunma planı yapması nedeniyle Saiss gündeme gelmişti. Faslı savunmacı, İngiliz ekibi Wolverhampton'da sık sık 3'lü stoperde görev yapıyordu. Ada ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcuyla uzun süren görüşmeler neticesinde transfer sonuçlandı, Saiss sezon başında Beşiktaş'a imza attı. 6 yıllık Wolverhampton kariyerine nokta koyan Romain Saiss bonservisi elinde olarak Siyah-Beyazlılar'a geldi. Ismael hazırlık kampında alınan kötü sonuçlar sonrasında planını 4'lü savunmaya çevirse de Saiss bu formasyonda da takımın vazgeçilmez ismi oldu.



