Kartal'da gözler 13 Ekim ya da çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de yapılacak olan kongreye çevrildi. Başkan Fikret Orman'ın aday olup olmayacağı hala belirsizliğini sürdürüyor.

Bu arada adaylar arasında olması beklenen Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi de kongre çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Orman'ın yeniden adaylığını koyması durumunda Adalı ve Çebi'nin nasıl bir yol izleyeceği de merakla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ AŞKIYLA GÖREV YAPTIM

Kulübün dergisine konuşan Orman 7.5 yıllık süreçte Beşiktaş aşkıyla görev yaptığını söyledi.

Kaynak: Takvim