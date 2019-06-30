Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa'yı yeniden kadrolarına katmak istediklerini söylemişti. La Liga'ya transfer olmak istediği bilinen ve Borussia Dortmund ile bir yıl daha mukavelesi bulunan 30 yaşındaki 10 numarayla ilgili İspanyol basınından gelen haberlerse Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Ülkede yayım yapan El Desmarque adlı internet sitesinin edindiği bilgilere göre yıldız ismin gidebileceği kulüpler arasında yer alan Real Betis, transferde önceliğini santrfor mevkiine verdiği için şimdilik Kagawa ile ilgilenmiyor. Haberde İspanya'da oynayabilmek için maaşında indirime gitmeye bile razı olduğu ifade edilen Japon futbolcunun Betis'e transferinin bu nedenle zor olduğu yorumu yapıldı.

Siyah Beyazlılar'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı Kagawa, Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta fileleri 4 kez havalandırırken 2 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler