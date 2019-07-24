Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve ve bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrılacağı açıklanan Shinji Kagawa'nın yeni rotasının neresi olacağı belirsizliğini koruyor. Alman basını ise Fikret Orman'ın önümüzdeki sezon için tekrar görüşeceklerini duyurduğu 30 yaşındaki yıldız ismin geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'de yer alan habere göre Kagawa'yı daha önce göndereceğini duyuran Dortmund kulübü, oyuncuyu düşük bir bonservis bedeli karşılığında başka bir takıma göndermeye hazır. Haberde 10 numara mevkiinde forma giyen oyuncunun transferi için Beşiktaş'ın yanı sıra La Liga ekibi Celta Vigo'nun da devrede olduğu ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler