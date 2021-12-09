Devler Ligi’nde bu sezon Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş , 6’da 0 yaparak büyük bir gelirden oldu. 15 milyon 640 bin Euro ayakbastı ücretiyle Şampiyonlar Ligi’ne başlayan Beşiktaş, 10 milyon 233 bin Euro da katsayı bonusu elde etti. Grup aşamasında para ödüllerini rakiplerine kaptıran Siyah Beyazlılar, toplam 25 milyon 873 bin Euro kasasına koydu.

UEFA, sezon sonunda naklen yayın ve pazarlama gelirlerini de hesaplayarak kulüplere ödemeler yapacak. Kara Kartal’ın toplam gelirinin sezon sonunda 30 milyon Euro’ya yakın bir ücret olması bekleniyor.







