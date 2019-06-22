Transfer çalışmalarını belirlediği isimler üzerinden yapan Siyah- Beyazlılar, ek olarak kulübe menacerler aracılığıyla öneriler futbolcuları da değerlendirmeye alıyor...

Bu konuda son olarak Kara Kartal’a, İtalya Serie A devi Juventus’un Alman yıldızı Sami Khedira’nın önerildiği bildirildi.

Juve’yle yol ayrımında bulunan 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeşil ışık yakan Beşiktaş Yönetimi’nin, futbolcunun menacerinden maliyet konusunda kendilerini bilgilendirmelerini istediği kaydedildi.

Geçen sezon Juventus’ta 17 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergileyen Khedira’nın, kulübüyle 3 yıllık daha kontratı bulunmasına rağmen aynen geldiği gibi bedelsiz olarak ayrılmaya yakın olduğu ifade edildi.

Orhan Yıldırım