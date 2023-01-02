Beşiktaş'a Saiss müjdesi!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde salonda yaptığı antrenmanla başladı. Fas milli takımında sakatlanan Romain Saiss' de takıma katıldı ve çalışmalara başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, iki grup halinde ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. İdman; koordinasyon ve kuvvet çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş , Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 15.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Bu arada Dünya Kupası sırasında Fas Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Romain Saiss'ten sevindirici haber geldi. Deneyimli stoper takıma katıldı ve çalışmalara başladı.