Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, iki grup halinde ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. İdman; koordinasyon ve kuvvet çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş , Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 15.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu arada Dünya Kupası sırasında Fas Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Romain Saiss'ten sevindirici haber geldi. Deneyimli stoper takıma katıldı ve çalışmalara başladı.