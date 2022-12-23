Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile boy gösteren Beşiktaş 'ın tecrübeli savunma oyuncusu Romain Saiss'ten kötü haber geldi.

Katar'da düzenlenen Dünta Kupası'nda Fas ile birlikte yarı finale kadar yükselerek tarih yazan Beşiktaş'ın savunmacısı Romain Saiss, çeyrek finalde oynadıkları Portekiz karşılaşmasında sakatlanmış ve 57. dakikada yerini Achraf Dari'ye bırakmıştı.





Sol üst arka adalesinde problem olan tecrübeli futbolcu, Fas'ın Portekiz'i 1-0 yenip yarı finale çıkmasından sonra milli takımıyla ne olursa olsun sahada olmak istediğini belirtmiş ve Fransa ile oynanan karşılaşmada sahadaki yerini almıştı. Ancak 21. dakikada sakatlığı nüksetmiş ve bu nedenle yerini Selim Amallah'a bırakmıştı.

Beşiktaş Kulübü'nden hem Fas Milli Takım doktorlarına hem de kendisine oynanmaması yönünde uyarılar gitse de Dünya Kupası'nda yaşadıkları tarihi gelişmeler ve ilk kez yarı finale çıkan kadroda yer almak istemesi üzerine ilk 11'de yer almak istemişti. Ancak bu durum hem kendisine hem de Beşiktaş'ı sıkıntıya soktu.





İSTANBUL'A DÖNDÜ

Saiss, daha sonra Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında karşılaştıkları Hırvatistan mücadelesinde yedeklerde oturmuş ve hiç süre almamıştı. Daha sonra ülkesine dönen Fas Milli Takımı, burada coşku ile karşılandı. Tarihinde ilk kez yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren bu takım, halk tarafından sevgi seliyle karşılaştı.

Dünya Kupası sonrasında izinli olan Romain Saiss, bu kutlamaların ardından yeniden İstanbul'a döndü. Tecrübeli futbolcu hemen sağlık ekibi tarafından kontrol altına alındı ve çekilen MR'ı sonrasında sol üst arka adelesinde sakatlığı görüldü.





2 HAFTA YOK

Sabah'ta yer alan habere göre; tecrübeli savunma oyuncusunun yaşadığı sakatlık nedeniyle bu hafta oynayacakları Gaziantep FK ve sonraki hafta oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmalarında takımını yalnız bırakacağı öğrenildi. Romain Saiss'in 7 Ocak'ta oynanacak olan Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.



