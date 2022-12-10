2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya'yı devirerek tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkan Beşiktaşlı Romain Saiss'in ülkesi Fas, bu kez de yıldızlar topluluğu Portekiz'i yenerek, adını yarı finale yazdırmanın yazdırdı. 13 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Cristiano Ronaldo'lu Avrupa devine üstünlük kurarak Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu. İki takım daha önce 2018 ve 1986'daki Dünya Kupaları'nda aynı grupta yer almışlardı. Portekiz, 2018'de 1-0 ve 1986'da da 3-1'lik skorla galip ayrılırken 2022 Katar'da gülen taraf 1-0'la Fas oldu.

Portekiz maçını tamamlayamadı, sedyeyle çıktı

Portekiz'de Mendes ve Pereira, Fas'ta Aguerd sakatlıkları sebebiyle zorlu maçta forma giyemedi. İspanya mücadelesinin uzatma anlarında arka adalesinden sakatlanan Saiss'in durumu maç saatinde belli oldu ve kaptan ilk 11'de sahaya çıktı. 42. dakikada Youssef En Nesyri'nin golüyle öne geçen Kuzey Afrika temsilcisi, ikinci yarıda büyük bir şok yaşadı.

56. dakikada Fas'ta bir önceki İspanya maçında sakatlık sorunu yaşayan Romain Saiss, orta sahada kendini yere bıraktı. Bandajla oynayan tecrübeli stoper, maça devam edemedi ve sedyeyle kenara gelerek 57. dakikada yerini Achraf Dari'ye bıraktı.









Dünya Kupası'na damga vurdu

Siyah-Beyazlılar'ın başarılı stoperi Romain Saiss, ülkesi Fas'la Dünya Kupası'ndaki macerasına F Grubu'nda başladı. Afrika ülkesi; Hırvatistan, Belçika ve Kanadalı grubu 7 puanla kayıp yaşamadan zirvede tamamlaması sonrasında önceki gün son 16 turunda İspanya'yla karşı karşıya geldi.

İspanya maçında büyük fedakarlık

Favori olmadıkları mücadelede Boğalar'a özellikle savunmada Romain Saiss'in başarılı hamleleriyle geçit vermeyen Fas, rakibini penaltılarda 3-0 yenip çeyrek finalde Portekiz'le eşleşti. Dev zafer, tüm Faslılar’ı sokağa dökerken Beşiktaş forması giyen Romain Saiss'in performansı da Siyah-Beyazlılar'ı sevindirdi. Tecrübeli oyuncu hatasız oynarken sakatlık yaşamasına rağmen son bölümü bacağındaki bandajla tamamladı. Fas, turnuvadaki 4 maçta sadece 1 gol yerken onu da Kanada maçında kendi kalesine kaydetmişti. Fas, İspanya karşısında da penaltılarda da kalesini kapatmayı başardı.

'Tüm Fas halkı adına çok mutluyuz'

Deneyimli savunmacı, maç sonu açıklamasında, "Tarih yazmak istiyorduk, şimdi ise sınırlarımızı zorlamaya devam etmek istiyoruz. Tüm planlarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada herkesin bir şeyler yaptığını görmek inanılmazdı. Tüm Fas halkı adına çok mutluyuz, zor bir maç olacağını biliyorduk, fedakârlık yapmak zorundaydık oyuncular olarak. Çeyrek finalde yine aynısını yapacağız" ifadelerini kullandı.







