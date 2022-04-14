Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale ve tam sahada yapılan taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-Beyazlılar'da Rıdvan Yılmaz takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (15 Nisan) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.