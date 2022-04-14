Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Dün antrenmana katılmayan ve hafif sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale ve tam sahada yapılan taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Siyah-Beyazlılar'da Rıdvan Yılmaz takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (15 Nisan) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı idmanla sürdürecek.