Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş , Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılarda sakatlığı nedeniyle 1 aya yakın süre takımdan uzak kalan Rachid Ghezzal'den bir kez daha kötü haber geldi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarını kaçıran Cezayirli yıldız, Fenerbahçe ve Giresunspor karşılaşmasında kadroda yer almış ve sonradan oyuna dahil olmuştu.





Teknik direktör Valerien Ismael, sakatlığından kurtulan ve az süreler de alsa sonradan oyuna aldığı Ghezzal'i Trabzonspor maçında ilk 11'de başladı. Ancak yıldız futbolcu 44. dakikada sağ kanattan yaptığı bindirmede sol baldırını tutarak, yedek kulübesine el hareketi yaptı ve oyundan çıkmak istediğini söyledi. Acılar içerisinde kendisini yere bırakan Ghezzal'a sağlık ekibi ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu sedye ile oyundan çıkarken 45+1'de Ghezzal'in yerine Redmond oyuna dahil oldu.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesine rağmen Ghezzal'in durumunun yapılan MR'dan sonra netlik kazanacak. Beşiktaş'ın oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İlgili Haberler Talisca geri dönüyor!



