Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan müjdeli haber! Çalışmalara başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-Beyazlı ekipte bir süredir sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Rachid Ghezzal ise salonda çalışmalarına başladı.
Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Rachid Ghezzal geri döndü
Siyah-Beyazlı ekipte Rachid Ghezzal’ın salonda çalıştığı basına kapalı idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 sonrası koşu, pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.
Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (8 Eylül) saat 11.00 ve 13.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.