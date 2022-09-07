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Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan müjdeli haber! Çalışmalara başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-Beyazlı ekipte bir süredir sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Rachid Ghezzal ise salonda çalışmalarına başladı.

07 Eylül 2022, Çarşamba 19:44 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan müjdeli haber! Çalışmalara başladı

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. 

Rachid Ghezzal geri döndü

Siyah-Beyazlı ekipte Rachid Ghezzal’ın salonda çalıştığı basına kapalı idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 sonrası koşu, pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (8 Eylül) saat 11.00 ve 13.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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