Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Rachid Ghezzal geri döndü

Siyah-Beyazlı ekipte Rachid Ghezzal’ın salonda çalıştığı basına kapalı idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 sonrası koşu, pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (8 Eylül) saat 11.00 ve 13.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.



