Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara erkenden başlayan Beşiktaş 'ta teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında takımın güçlendirilmesini istemişti. Araştırmalarını sürdüren Kara Kartal'a flaş bir ismin önerildiği ortaya çıktı.

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Valentin Rosier’e özel uyarı

Kara Kartal’daki performansıyla son dönemde beklentilerin altında bir görüntü sergileyen Valentin Rosier’e teknik ekipten özel uyarı yapıldığı ortaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş’in, Antalya kampında deneyimli oyuncuya ekstra idmanlar yaptırarak formunu daha üst seviyeye çekmeyi planladığı kaydedildi.

Josef de Souza görüşme masasına

Ankaragücü maçında yaşanan olayın ardından form grafiği hep aşağıya doğru giden Josef de Souza, sezon sonunda ülkesi Brezilya’ya döneceğini söylemişti. Beşiktaş’taki kontratı lig bitiminde sona erecek 33 yaşındaki ön liberoyla Antalya kampı öncesinde bir araya gelecek olan yönetimin, oyuncunun takımdaki geleceğini şekillendireceği belirtildi.

Javi Montero forma peşinde!

Ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi beklenen isimler arasında yer alan Javi Montero, pes etmiyor. İspanyol savunmacının, kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmek istediğini teknik ekibe ilettiği bildirildi. Antalya kampını önemli bir fırsat olarak gören Montero’nun, ara kampta kendisini gösterip forma yarışında yer almak istediği belirtildi.





Kara Kartal'da hedef Hakim Ziyech!

Beşiktaş’a, menajerler aracılığıyla Chelsea’nin yıldızı Hakim Ziyech’in önerildiği bildirildi. Chelsea ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimali bulunuyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara erkenden başlayan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında takımın güçlendirilmesini istemişti. Stoper hattına ek olarak sakatlığı sebebiyle şubat ayına kadar takımdan uzak kalacak Rachid Ghezzal'ın yerine de bir takviye talep eden Güneş'in ardından çalışmalar başlamıştı.





Sürpriz teklif

Tecrübeli hocanın, sağ kanata ek olarak orta sahanın birçok bölgesinde forma giyme özelliği olan bir futbolcu alınmasını istemesi sonrasında bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren Kara Kartal'a flaş bir ismin önerildiği ortaya çıktı. Beşiktaş'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in teklif edildiği kaydedildi.

Orta sahanın merkezi ve sağ kanat hattında da forma giyebilen Faslı oyuncu, Chelsea'da bu sezon sadece 9 maça çıkabildi.

Premier Lig'den de talipleri var

Yönetimin, menajerlerden gelen bu öneri sonrasında yıldız ismin maliyet planlaması konusunda araştırmalarda bulunduğu belirtildi. Kulübü Chelsea'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Chelsea formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, kulübünde alternatif futbolcu olarak görev yapıyor.

Kariyerinde yeni bir maceraya adım atmaya hevesli olan yıldız isimle, İngiltere Premier Lig'den de ilgilenen kulüplerin bulunduğu ifade edildi. Ziyech, kariyerinde daha önce Ajax ve Twente formaları da giymişti. Başarılı oyuncu, Hollanda doğumlu olmasına rağmen milli takım tercihini Fas'tan yana kullanmıştı.