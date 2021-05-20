Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Siyah-Beyazlı takım, sadece buradan yaklaşık 230 milyon lira gelirin sahibi olacak. Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşan Kara Kartal, çifte şampiyonluğu sebebiyle yaklaşık olarak diğer gelirlerle birlikte 300 milyon TL'yi kasasına koyacak. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılıp neredeyse Süper Lig'de bir sezonda elde ettiği geliri almaya hak kazanacak.

Chelsea ilk 4’ü büyük oranda garatiledi

Kara Kartal, Devler Ligi'nden yaklaşık 30 milyon Euro'luk gelir elde edecek. Beşiktaş'ın sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nden alacağı performans primleri de ekstra gelir olarak hanesine yazılacak. Beşiktaş'ın lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nden alacağı para, 600 milyon TL'ye ulaşacak. Premier Lig'de sezonu Devler Ligi potasında tamamlamayı büyük oranda garantileyen Chelsea yerini korursa Kartal Kupa 1'e direkt katılabilecek.