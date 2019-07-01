Abdullah Avcı’nın direktifleri doğrultusunda stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Almanya’ya çevirdi. Savunma hattında Manuel Akanji ve Abdou Diallo gibi kendi milli takımlarında banko oynayan aynı zamanda henüz 23 yaşında olan 2 stoperi elinde bulunduran Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, geçtiğimiz günlerde de altyapısından yetişen Mats Hummels’i, Bayern Münih’ten geri almıştı. Bu gelişmelerin üzerine Sarı-Siyahlı ekipte görev yapan milli futbolcumuz Ömer Toprak’ın kadroda yer alma veya rotasyonda kendine şans bulma fırsatı epey azaldı.

Kiralama formülü

Gelecek sezon da süre alabileceği bir kulüpte forma giymek isteyen 29 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Dortmund ekibinin de kadroda düşünmediği Ömer için Siyah- Beyazlılar, kiralama formülüne başvuracak. Sarı-Siyahlılar’da 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının da Kara Kartal’da oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Bu doğrultuda Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki günlerde Ömer için ilk teklifini Borussia Dortmund’a sunacak.

Kagawa’ya 3 hafta süre

Geçen sezonun ikinci yarısında Siyah-Beyazlı formayı giyen Shinji Kagawa için uzun süredir temaslarını sürdüren Kara Kartal, Japon futbolcuya 21 Temmuz’da başlayacak olan Avusuturya kampına kadar süre verdi. İspanya’da forma giymek isteyen 29 yaşındaki 10 numara için Beşiktaş Yönetimi, Kagawa’ya verdiği sürede geri dönüş alamazsa bu transferi de askıya alacak.