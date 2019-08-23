Beşiktaş'ta forvet transferi için çalışmalar devam ediyor. İngiltere seferinde Cenk Tosun'dan istediği sonucu alamayan, daha sonra Huddersfield'den Steve Mounie'ye yönelen Kartal'da görüşmelere başlanan son isim Stefano Okaka oldu.

Watford ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan forvet için İngiliz ekibinin oldukça uygun bir rakam istemesi Beşiktaş'ta planları değiştirdi. Mounie için 8 milyon Euro talebine karşılık 6 milyon Euro satış opsiyonu teklifi götürülürken, Okaka'nın bonservisinin 1 milyon Euro'ya alınabileceği ifade edildi. Bu arada siyah-beyazlıların listesindeki Beninli golcü Mounie'ye Schalke 04 de talip oldu.

Geçen sezon Udinese'de kiralık olarak forma giyen Okaka, 16 maçta 6 gol, 1 asistle mücadele etti.

(Sabah)