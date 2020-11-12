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Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi

Beşiktaş’a müjde... Yaklaşık 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Fransız oyuncu dün takımla beraber çalıştı. Yıldız futbolcunun milli ara sonrasında formasına kavuşması bekleniyor

12 Kasım 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a N'Koudou müjdesi

Arka adalesindeki problem nedeniyle ligde henüz hiç forma giyemeyen Georges-Kevin N’Koudou yaklaşık 2.5 ay sonra geri döndü. Fransız kanat oyuncusu dün yapılan idmanda takımla beraber çalıştı. Bu gelişme hücum rotasyonunda teknik ekibin alternatiflerini artırırken, yıldız oyuncunun Başakşehir maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

Başakşehir ve Fenerbahçe...

Ancak 25 yaşındaki oyuncu için asıl hedef Başakşehir maçı sonrasındaki Fenerbahçe derbisi. Bireysel idmanlarla kendisini hazır tutmaya çalışan başarılı oyuncu, Sergen Yalçın’ın gözüne girmeyi başarırsa dev derbide 11’de sahaya çıkacak.

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