Arka adalesindeki problem nedeniyle ligde henüz hiç forma giyemeyen Georges-Kevin N’Koudou yaklaşık 2.5 ay sonra geri döndü. Fransız kanat oyuncusu dün yapılan idmanda takımla beraber çalıştı. Bu gelişme hücum rotasyonunda teknik ekibin alternatiflerini artırırken, yıldız oyuncunun Başakşehir maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

Başakşehir ve Fenerbahçe...

Ancak 25 yaşındaki oyuncu için asıl hedef Başakşehir maçı sonrasındaki Fenerbahçe derbisi. Bireysel idmanlarla kendisini hazır tutmaya çalışan başarılı oyuncu, Sergen Yalçın’ın gözüne girmeyi başarırsa dev derbide 11’de sahaya çıkacak.