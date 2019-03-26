Shinji Kagawa’nın transferinden sonra Japonya açılımı içinde olan Beşiktaş’a Uzak Doğu’dan bir oyuncu daha geliyor. Sık sık sakatlanması ve 34 yaşında olması sebebiyle uzun süredir Gökhan Gönül’e alternatif arayan Beşiktaş sonunda aradığı sağ beki buldu. Üstelik bu transfer için kulübün kasasından tek bir kuruş bile çıkmayacak. Başkan Fikret Orman’ın geçtiğimiz günlerde Japonya’ya gerçekleştirdiği ziyarette FC Tokyo takımında top koşturan Sei Muroya hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi gelecek sezonun ocak ayında sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’a transferi için her konuda anlaşıldığı belirtildi. Japonya millî takımının da formasını giyen Muroya’nın kulübe maliyeti de olmayacak.

İMZA SEÇİM SONRASI

Başkan Orman Japonya’da yaptığı görüşmelerde, Muroya’nın 1,5 milyon avroluk maliyetinin sponsorla karşılanması konusunda da anlaşmaya vardı. Tokyo’da forma giyen Sei Muroya’nın da Kagawa ile birlikte oynamak için sabırsızlandığı ve Beşiktaş’ta forma giymeyi çok istediği de gelen bilgiler arasında. Kagawa’dan İstanbul hakkında bilgiler aldığı öğrenilen Muroya’nın şimdiden Beşiktaş maçlarını takip etmeye başladığı ve Vodafone Park’taki atmosferden çok etkilendiği öğrenildi. Japonya J1 Ligi’nin devre arasının, Süper Lig’in bitimine denk gelmesi sebebiyle Muroya’nın transferinin haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başkan Orman, mayıs ayında yapılacak seçimde göreve devam ettiği takdirde ilk imzayı Muroya’ya attırmış olacak.

HÜCUMU SEVİYOR

Sei Muroya’nın en önemli özelliği hücumu seven bir sağ bek olması. Çok süratli olan, yaptığı bindirmelerle rakip savunmaların dengesini bozmayı seven Japon futbolcu, yaptığı adrese teslim ortalarla da biliniyor. Muroya geçen sezon ligde beş asist yaparken, bir defa da fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Kaynak: Türkiye