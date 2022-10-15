West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş 'a gelen Arthur Masuaku ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. İngiltere basınındaki haberlere göre West Ham United teknik direktörü Moyes, Kongolu oyuncuyu artık kadrosunda düşünmüyor.





Takımın teknik direktörü David Moyes'un 28 yaşındaki sol beki gözden çıkardığı, kendisinin West Ham'da artık kadroda düşünülmediğinin kendisine iletildiği belirtildi. Sezon sonunda Beşiktaş'a kalıcı olarak transfer olacağını düşünülen Arthur Masuaku'nun eğer bu takıma transfer olmayacaksa o zaman kendisini transfer edecek başka kulüplerin olacağının düşünüldüğü aktarıldı.

BEŞİKTAŞ 2.2 MİLYON EUROYU ÖDEDİĞİ TAKDİRDE BONSERVİSİNİ ALACAK

Beşiktaş oyuncuyu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Masuaku için İngiliz ekibine 2.2 milyon euro ödendiği takdirde futbolcuyu satın alma opsiyonu da bulunuyor. Arthur Masuaku bu sezon siyah-beyazlılarda dokuz lig maçında forma giyerken iki de asist yaptı. (Skorer)



