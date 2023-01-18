Sezon başında transfer edilen Wout Weghorst'un sürpriz bir şekilde Manchester United'a transfer olmasının ardından Beşiktaş , forvet arayışlarına başlamıştı. Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek futbol dünyasının gündemine oturan Al Nassr, yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle bir Vincent Aboubakar ile yolları ayırmaya karar vermişti.





MANCHESTER UNITED WEGHORST'U RESMEN AÇIKLADI

Kasımpaşa maçında attığı golden sonra taraftarlara veda eder gibi sevinen Hollandalı golcünün bu hareketi ayrılığa yorumlanmıştı. Bonservisi İngiliz ekibi Burnley'de olan Weghorst sakatlığını gerekçe göstererek antrenmanlara da çıkmamaya başlamıştı.

İlerleyen süreçte yapılan kulüpler anlaşmaya vardı ve Weghorst, Manchester United'ın yolunu tuttu. Bu ayrılık Beşiktaş'ı forvet transferi yapmaya mecbur bıraktı. Siyah - beyazlılar da eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı gündeme aldı.





SON ANDA TEKRAR LİSTEYE EKLENDİ

Al Nassr geçtiğimiz günlerde Vincent Aboubakar'ın ismini kadrodan çıkarmıştı. Daha sonra Fildişili Ghislain Konan'ın sakatlanmasının ardından listeye yeniden eklemişler ve son lig maçında da yedek kulübesinde yer vermişlerdi.

Bu durum Kamerunlu yıldızın moralini bozsa da oyuncu prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaş'a transfer olmak için gün sayıyordu.

ALACAKLARINI TAHSİL ETTİ

Beşiktan ayrıldıktan sonra 2021 yılında bedelsiz olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Aboubakar, kulübüyle tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 39 maçta 13 gol ve dokuz asistlik performans sergiledi.





30 yaşındaki oyuncu, alacaklarını tahsil etmek ve sözleşmesini feshetmek için Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile anlaşmaya vardı.

KRİTİK 48 SAAT

Al Nassr ile sözleşme feshi için anlaşmaya varan Vincent Aboubakar'ın bugün ya da yarın yani 48 saat içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kamerunlu golcü Türkiye'ye geldikten sonra Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Bşeiktaş ile 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere seneliği 2.5 milyon Euro’ya anlaşma sağlayan yıldız ismin kulübüyle arasındaki durumu bu hafta içerisinde çözmesi planlanıyor. İdareciler, yarım dönem için 1,5 milyon Euro ödemek için el sıkıştıkları Aboubakar’ı pazar günkü Kayserispor maçına yetiştirmeyi amaçlıyor.

İMZA PARASI SORUNU

Siyah-Beyazlılar, süreci hızlandırmak için Aboubakar’ın Al Nassr’daki alacağının bir kısmını ödemeyi önermiş ancak oyuncudan, ‘Tüm parayı imza parası olarak verin’ teklifine olumsuz yanıt vermiş ve beklemeyi tercih etmişti.





Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Vincent Aboubakar için Konyaspor karşılaşması sonrasında “Aboubakar transferi, sadece oyuncuya bağlı değil. Kulübü ile arasındaki konulara çözmeye çalışıyor. Al Nassr’da Cristiano Ronaldo’nun lisans süreci 22 Ocak’ta resmiyet kazanacağı için süreç uzadı.

Her türlü temasları kurduk. Gelmesi için her şeyi yapıyoruz. Gelecek” diyerek beklentisini dile getirmişti.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr