Yaklaşık 1 ay boyunca sadece düz koşu yapan Fransız kanat oyuncusunun dönüşü, teknik ekibi sevindirdi.

Kara Kartal’ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou, bu sezon resmi olarak sadece 25 Ağustos’taki PAOK karşılaşmasında forma giymişti. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmanın ardından sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalmıştı. Geçtiğimiz ayın başından itibaren bireysel olarak çalışmalarına başlayan N’Koudou, yaklaşık 1 aylık süre sonrasında dün takıma katıldı. Uzun süredir düz koşularla kendisini deneyen 1,75’lik futbolcunun takıma katılması teknik ekibi mutlu etti.