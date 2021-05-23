Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Siyah-Beyazlılar’ın birçok ismi, daha transfer penceresi açılmadan dönemin gözdesi haline geldi. Bu isimler arasından takımın 20 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu’nun ismi ön plana çıkıyor. Başarılı kaleciyi sezon boyunca yakından takip eden birçok Fransız kulübünün girişimlerde bulunması sonrasında Beşiktaş da yeni 1 numara konusunda çalışmalara başladı. Bu gelişmenin ardından Kara Kartal’a menacerler aracılığıyla Başakşehir’in Milli kalecisi Mert Günok’un önerildiği ortaya çıktı. Bu sezon takımında istediği kadar forma şansı bulamayan 32 yaşındaki eldivenin, 2 yıl daha kontratının bulunmasına rağmen Turuncu-Lacivertliler’den ayrılık kararı aldığı bildirildi.

Yönetim olumlu bakıyor

Siyah-Beyazlı yönetimin, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olmaları sebebiyle deneyimli bir kalecinin alınmasına olumlu baktığı öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ise sadece Ersin’in ayrılması halinde yeni kaleci transferine yeşil ışık yakabileceği kaydedildi.

Trabzonspor’un önünde Şampiyonlar Ligi var

Süper Lig’den Trabzonspor’un da radarında bulunan Mert Günok’un, İstanbul’daki yaşantısından memnun olduğu ve Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Beşiktaş’a transfer olmaya daha olumlu baktığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Gökmen Özcan



