Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Fransız ön libero Maxime Gonalons'un adı bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılıyordu. 30 yaşındaki futbolcunun ülkesinden gelen son haberlere göre deneyimli defansif orta saha oyuncusunun Siyah Beyazlılar'a imza atmasının önündeki en büyük engel kalkmış durumda.

Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu söylenen Rennes kulübünün transferi gerçekleştiremediğini yazdı. Bu gelişmenin ardından Gonalons'un kariyeriyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla beklenmeye başladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler