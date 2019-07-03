İki buçuk sezondur formasını giydiği Swansea City'deki sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Luciano Narsingh'in Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmişti. Yıldız ismin ülkesinde yayım yapan Voetbal International dergisinden ise Siyah Beyazlılar'ı üzen bir haber geldi.

Dergiye ait internet sitesinde yayımlanan özel haberde bonservisi elinde olan oyuncunun Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisine rağmen Feyenoord ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu ifade edildi. Narsingh, geçtiğimiz sezon Swansea'nin A takımıyla yalnızca 2 maçta forma şansı bulabilmiş ve toplamda 43 dakika sahada kalmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler