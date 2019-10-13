Beşiktaş'a Ljajic ve Vida müjdesi

Beşiktaş'ın milli oyuncuları Adem Ljajic ve Vida'nın takımlarında gösteridiği performans teknik heyeti sevindirdi. Vida'nın 90 dakika forma giydiği maçta Hırvatistan, Macaristan'ı 3-0 yendi. Adem Ljajic ise Sırbistan forması ile çıktığı maçta 90 dakika oynarken Sırbistan, Paraguay'ı 1-0 mağlup etti..

13 Ekim 2019, Pazar 10:18 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Ljajic ve Vida müjdesi

Beşiktaş'ın milli oyuncuları Adem Ljajic ve Vida'nın takımlarında gösterdiği performans teknik heyeti sevindirdi. Vida'nın 90 dakika forma giydiği maçta Hırvatistan, Macaristan'ı 3-0 yendi. Adem Ljajic ise Sırbistan forması ile çıktığı maçta 90 dakika oynarken Sırbistan, Paraguay'ı 1-0 mağlup etti.

ELNENY A.GÜCÜ'NÜ İPLE ÇEKİYOR

Gazişehir önünde gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Elneny, A.Gücü maçıyla ligde yeniden forma giyme şansı yakalayacak. Mısırlı futbolcu kendisini bu maça çok iyi hazırladığını belirterek başarı sözü verdi. (takvim)

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