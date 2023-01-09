Beşiktaş transfer hareketli günler yaşıyor. Kasımpaşa maçında gol atarak galibiyete katkıda bulunan Weghorst'un Manchester United'a transfer olmak istemesi üzerine gündeme Aboubakar gelmişti. Kartal yabancı kontenjanını açmak için yıldız futbolcuyu göndermek istiyor. İşte detaylar...

WEGHORST DEPREMİ

Cumartesi günü oynanan Kasımpaşa maçında gol attıktan sonra taraftara adeta veda eden Weghorst'un takımdan ayrılması ve Manchester United'a transfer olması gündeme gelmişti. Maçın ardından konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Weghorst neden taraftara veda etti, neden öyle bir hareket yaptı anlamadım. Şu an bizim futbolcumuz. Burnley ile sözleşmemizde devre arası geri dönmesini veya ayrılmasını içeren bir madde yok. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor" ifadelerini kullanmıştı.

MENAJERİ GELDİ

Tüm yaşananların ardından bu sabah saatlerinde Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Cziommer, Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Weghorst’un takımdan ayrılmasıyla alakalı görüştü.

EŞYALARINI TOPLADI

Wout Weghorst, bu gelişmelerin ardından ayrılık isteğini yönetime iletti. Hollandalı forvet, Nevzat Demir Tesisleri'nde kendisine ait dolabını boşalttı. Siyah-beyazlı yönetim, Weghorst'un menajeriyle bugün bir görüşme yaptı. Oyuncunun temsilcisi, görüşmede ayrılık taleplerini bir kez daha yineledi ve fesih için Beşiktaş’tan kolaylık istedi.

İLK HEDEF ABOUBAKAR

Her ne kadar ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılsa da Weghorst'ta yaşanan son gelişmelerin ardından Aboubakar, eski takımı Beşiktaş'ın gündemine geldi. Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcü için harekete geçti. Beşiktaş, Vincent Aboubakar için görüşmelere başladığı ve golcü futbolcu yıllık 2.6 milyon euro net maaş istediği haberleri çıkmıştı. Siyah-beyazlılar Wout Weghorst’un olası ayrılığının ardından, Aboubakar için resmi girişimlere başlayacak. Vincent Aboubakar 3. kez Beşiktaş forması giyebilir.

GÜNEŞ DELE ALLİ'Yİ İSTEMEDİ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş Dele Alli'nin kiralık sözleşmesini feshedip Everton'a geri göndermek istiyor. Şenol Güneş, Kasımpaşa maçından sonra “Dele Alli’de ısrar ettim, seyirciden de kabul görmeyince bu savaşı verebilir mi bana zor geldi.” şeklinde konuştu.

FESİH MADDESİ YOK

Beşiktaş'ın Dele Alli için Everton'la imzaladığı sözleşmede, erken bir fesih maddesi yok. Everton, Beşiktaş'ın Dele Alli'nin kalan maaşını ödemesi halinde oyuncunun geri dönmesine izin verecek. Bu nedenle Dele Alli'nin Everton'a geri dönmesi beklenmiyor.











