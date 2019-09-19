Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mohamed Elneny'e rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç ceza verildiğini açıkladı.
Elneny Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
Aynı maçta kırmızı kart gören bir başka isim olan Kayode'ye de 3 maç men cezası verildi. Trabzonspor Yöneticisi Ertuğrul Doğan’a ise açıklamaları nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
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İşte PFDK'dan yapılan açıklama:
1- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın, 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK sporcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
3- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 14.09.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 16.09.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,