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Beşiktaş'a kötü haber! Ajdin Hasic sakatlandı, sedye ile kenara alındı

Beşiktaş son dakika haberi... Beşiktaş’ın 19 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic, Bosna Hersek U-21'in Karadağ'a konuk olduğu maçta sakatlandı ve sedye ile kenara alındı.

29 Mart 2021, Pazartesi 21:05 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a kötü haber! Ajdin Hasic sakatlandı, sedye ile kenara alındı

Beşiktaş'a Ajdin Hasic'ten kötü haber geldi. Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ'a konuk oldu U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçına ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, 72'de sakatlanarak kenara geldi.

Oyundan sedye ile çıkartılan Hasic'in bir hayli acı çektiği gözlendi. Beşiktaş Kulübü'nün Hasic'in sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde bilgilendirme yapması bekleniyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıkan Boşnak hücumcu, 2 gol atmayı başardı. Genç yıldız adayının Siyah Beyazlı ekipte 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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