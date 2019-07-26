İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"Futbolcu Veli Kavlak'ın Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.(Beşiktaş A.Ş.) ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.02.2019 tarih E.2018/514 K.2019/84 sayılı kararına karşı itirazı incelendi.

Duruşma için tayin edilen, 25.07.2019 Perşembe günü saat 15:00'de davacı asil Veli Kavlak ile vekilleri Av. Sami Dinç, Av. Emirhan Çeviker ve Beşiktaş A.Ş. vekili Av. Koray Akalp'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı.

Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın (tashih edildiği şekli ile) onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü’nün 3 Ağustos 2018’de sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Veli Kavlak’a 1 milyon 275 bin Euro tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.