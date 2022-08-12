Beşiktaş 'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar, Welinton'ın gidişine hazırlık yapıp kadrosuna katmak istediği Koray Günter konusunda uçuk rakamlarla karşılaştı. Yerli kuralında da elini biraz olsun rahatlatmasını beklediği 27 yaşındaki savunmacının siyah-beyazlılardan çok yüksek maaş talebinde bulunduğu belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Koray, Beşiktaş'ın 750 bin Euro'luk önerisinin neredeyse iki katını talep ederken, Hellas Verona da 2-2.5 milyon Euro arası bonservis istedi. Hem Koray hem de Verona tarafının isteklerini abartılı bulan Beşiktaş yönetimi transfer görüşmelerini durdurdu. Siyah-beyazlı idareciler ortaya çıkan bu durumun Türkiye'de uygulanan yerli oyuncu zorunluluğundan kaynaklandığını ifade ediyor. Üç yerliyi bulma noktasında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda stoper için yeni rotanın Türk olması çok zor görünüyor.

Koray Günter bugüne kadar iki kere bonservisiyle transfer yaptı. 2013-14 sezonunda Borussia Dortmund'tan 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray 'a gelen Koray, 2018'de bedelsiz olarak Genoa'ya gitmişti. 27 yaşındaki futbolcu 2020'de de 2.4 milyon Euro'ya Hellas Verona'nın yolunu tuttu ve bonservisine ödenen ücretlerin toplamı 4.9 milyon Euro oldu.

Koray Günter kimdir?

Koray Günter, Türk asıllı Alman futbolcudur. Almanya’nın Höxter kentinde dünyaya gelmiştir. Günter, futbolla Almanya’da tanıştı. Borussia Dortmund altyapısından yetişen genç stoper, 2014-2018 yılları arasında Galatasaray 'da forma giydi. Günter 2022 tarihi itibariyle 28 yaşında bulunuyor. Yetenekli futbolcu, ilk kez 7 yaşında futbolla tanışmıştı.

Profesyonel kariyeri

Borussia Dortmund (2013 – 2014 sezonu)

Günter, profesyonel futbol kariyerine Borussia Dortmund ile geçiş yaptı. Burada bir sezon boyunca oynadı. Toplamda sadece bir maça çıkma şansı buldu.

Galatasaray (2013-2014 sezonu ve 2018 – 2019 sezonu arası),

Koray Günter, aynı sezonda Galatasaray’a geçti. Burada 2019 yılına kadar forma terletti. Günter, Galatasaray’da oynadığı süre boyunca 28 maça çıktı. Bu süre boyunca hiç gol atamadı.

Genoa (2018-2019 sezonu ve 2019-2020 sezonu)

Günter, 4 senenin sonunda bir İtalyan takımı olan Genoa’ya transfer oldu.

Hellas Verona (İlk Kiralık Sezonu / 2019-2020)

Futbolcu, Genoa tarafından Hellas Verona’ya kiralık olarak gönderildi. Bir Verona kulübü olan bu takımda 22 maça çıktı. Hiç gol kaydedemedi.

Hellas Verona (2020 – 2021 sezonu / devam)

Genoa, futbolcuyu bu kez Hellas Verona’ya transfer olarak gönderdi. Koray'ın bonservisi hala Verona'da.