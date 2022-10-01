Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe , Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Vodafone Park'ta 20.00'de oynanacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok üstlenecek.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın 356'ncı kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 133 maçta Fenerbahçe, 126 maçta ise Beşiktaş galip geldi. 96 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Ligde en son 8 Mayıs 2022 tarihinde oynanan karşılaşma ise 1-1 berabere son bulmuştu.

4 oyuncu derbide yer alamayacak

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King, Rennes maçında direğe çarparak sakatlık yaşayan Luan Peres ile Dinamo Kiev maçında sakatlık yaşayan ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz, derbi maçta görev alamayacak.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, ceza sınırında yer alıyor. Ferdi, Beşiktaş maçında kart görmesi durumunda Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Emre Mor'un durumu iyi

Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor'un Beşiktaş maçında oynamasına engel bir durum yok. Hafif sakatlığı bulunan ancak takımla çalışmalarını sürdüren Emre Mor'un sağlık durumunda endişelendirecek bir durumunun olmadığı, teknik direktör Jesus'un görev vermesi halinde Beşiktaş karşısında forma giyebileceği öğrenildi.

Dörtlü savunma ile sahaya çıkacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un savunmadaki eksik nedeniyle derbi maçta sistem değişikliğine gitmesi bekleniyor. Son zamanlarda 3'lü savunma ile sahada yer alan sarı-lacivertli ekip, savunmada yaşanan oyuncu sakatlıkları sebebiyle Alanyaspor maçına 4'lü savunmayla çıkmıştı. Luan Peres ile Serdar Aziz'in tedavilerinin devam ettiği Fenerbahçe'de Jorge Jesus, takımını 4-4-2 sistemiyle sahaya sürmeyi planlıyor.

Jesus ilk derbisine çıkacak

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ilk derbi maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. Jesus, sarı-lacivertli takımın başında Türkiye'deki ilk derbi mücadelesinde deplasmanda galip gelmek için mücadele edecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Beşiktaş maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay - Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can, Crespo, Lincoln, Valencia, Batshuayi."

Fenerbahçe taraftarı yer almayacak

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maça sarı-lacivertli taraflar alınmayacak.

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının deplasmana gitmemesini uygun görürken, kulüpler de bu doğrultuda anlaşma sağladı. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe deplasmanına da Beşiktaş taraftarının alınmaması bekleniyor.

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)