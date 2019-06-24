Serie A’nın flaş ekibi Juventus’un dünyaca ünlü Alman oyuncusu Sami Khedira’nın son günlerde Beşiktaş’ın transfer gündemine gelmesi hem Türkiye hem de İtalya’da büyük yankı uyandırmıştı.

Geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklardan ötürü düzenli olarak forma şansı bulamayan ve yalnızca 17 maçta süre alabilen Alman yıldızın Siyah-Beyazlılar ile yaptığı görüşmelerdeki detaylar da netleşmeye başladı. İtalyan basınında, kulübün yeni teknik direktörü Maurizio Sarri’nin planları arasında yer almayan 32 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda Juve forması giymesinin artık çok zor olduğunu yazdı.

Maaş beklentisi net

Başarılı ön liberonun, Juventus’la 2 yıllık daha kontratının bulunmasına rağmen yönetimle anlaşıp bonservisi elinde olarak kulübünden ayrılması bekleniyor. 2015 yılında İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid’den ayrılmasının ardından Juventus’a bonservisi elinde olarak transfer olan tecrübeli oyuncunun, yeni takımına da bedelsiz olarak imza atması düşünülüyor.

Juve’den yıllık 5 milyon Euro kazanan Khedira’nın, kendisiyle ilgilenen kulüplerden de benzer maaş beklentisi içerisinde olduğu ifade edildi.