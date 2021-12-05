Siyah-Beyazlılar'ın yıldız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, önceki günkü Kasımpaşa karşılaşmasına teknik ekibin kararı sonrasında kulübede başlamıştı. Mücadelenin 67. dakikasında Cyle Larin'in yerine maça girenN'Koudou, uzatma dakikalarında girdiği bir ikili mücadele sırasında rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kalmıştı. Fransız futbolcu, yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndan koltuk değnekleri yardımıyla ayrılan deneyimli isimden kötü haber geldi. N'Koudou'nun, sağ ayak bileğinde burkulmadan dolayı yaralanma olduğu ve sezonun ilk yarısını kapattığı kaydedildi. N'Koudou‘nun geri dönüşünün 2 ayı bulabileceği bildirildi.

Mert, sezonu kapattı

Kartal, daha önce de Giresunspor mücadelesinde 2 önemli kayıp vermişti. Giresunspor karşılaşmasında ayağı zemine takılan Mert Günok, çapraz bağlarındaki yırtılma sebebiyle sezonu kapatmıştı. Aynı mücadelede Alex Teixeira, sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonun ilk yarısını kapatmıştı.