Trabzonspor'un Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi biri sakat, diğeri cezalı 2 eksik bulunuyor. Ayağı kırılan Abdülkadir Ömür’ün sahalara dönüşü 3 ayı bulacak. Kamil Ahmet Çörekçi ise sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.

Yeni transfer Bakasetas İstanbul’a götürüldü. Süper Kupa maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak da kafileye dahil edildi. Son idmanda kendini deneyen başarılı orta saha oyuncusu, 11’de olabilir. Kart sınırındaki tek oyuncu Abdulkadir Parmak.