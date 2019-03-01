Beşiktaş'a Kagawa ve Gökhan Gönül'den kötü haber

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın saat 16.00’da Bş. Bld. Kadir Has Stadı’nda İ.M. Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılarda sakatlıkları bulunan Kagawa ve Gökhan Gönül, maç kadrosuna alınmadı.

01 Mart 2019, Cuma 12:24 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Kagawa ve Gökhan Gönül'den kötü haber

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak. Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İ.M. Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, İ.M. Kayserispor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti:

Kaleciler: Loris Karius Utku Yuvakuran Ersin Destanoğlu

Defans: Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel

Orta Saha: Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens,

Forvet: Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz 

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