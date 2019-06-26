Beşiktaş Başkanı Fikret Orman önceki gün verdiği röportajda Shinji Kagawa'yı yeniden kadrolarına katmak istediklerini açıklamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, hayalini kurduğu İspanya La Liga'dan teklif bekliyor. Japon yıldızla Sevilla'nın bir teması olsa da İspanyol ekibinin bu transfere öncelik vermediği gelen bilgiler arasında. Ancak İngiltere'den Kagawa'yı kadrosuna katmak isteyen tanıdık bir isim var o da Slaven Bilic...

ALT LİGDE MÜCADELE ETMEK İSTEMİYOR

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'ın teknik direktörlük koltuğuna oturan deneyimli çalıştırıcı, Kagawa'yı kadrosuna katmak istiyor. Premier Lig hedefi için iddialı kadro kurmak isteyen Bilic, Japon yıldızı ikna etmeye çalışıyor. Kariyeri başarılarla dolu futbolcu daha önce İngiltere'de Manchester United'da forma giymişti. Kendini hâlâ üst ligler için hazır hisseden başarılı 10 numara alt ligde oynamak istemiyor. Kagawa, temmuz ayının ilk haftası da İspanya'dan beklediği teklifi alamazsa Beşiktaş'la masaya oturacak.

(Sabah)