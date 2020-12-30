Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir savunma oyuncusuyla güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Kara Kartal’ın, bu doğrultuda hedefleri arasına yeni bir ismi eklediği ortaya çıktı. TRT Spor’un haberine göre Beşiktaş’ın, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’nın Fransız stoperi Joris Gnagnon’un peşine düştüğü bildirildi. Bu sezon kulübünde fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki futbolcu için Kara Kartal’ın İspanyol kulübüne kiralama önerisinde bulunacağı ifade edildi. Sevilla’dan önce ülkesinin takımlarından Rennes’de forma giyen genç oyuncu, 2018 yılında 13,5 milyon Euro karşılığında İspanya’ya geçiş yapmıştı. Gnagnon’un da kariyerine düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.



