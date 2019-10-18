Beşiktaş'a İngiltere'den golcü transferi

Devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

18 Ekim 2019, Cuma 09:16
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Beşiktaş'a İngiltere'den golcü transferi

Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet daha eklemek isteyen Leicester City, rotayı Premier Lig'e çevirdi.

İngiltere'nin Daily Mail gazetesinin haberine göre Beşiktaş'ın forvet için tercihi Leicester City'nin Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho...

LEICESTER CITY'DE GÖZDEN DÜŞTÜ

İki sezon önce 28 milyon euro bonservis ücretiyle Leicester City'e transfer olan 23 yaşındaki forvet, takımında beklentileri karşılayamamış ve teknik direktör Brendan Rodgers'ın gözünden düşmüştü.

Kelechi Iheanacho'nun devre arasında Beşiktaş'a kiralanabileceği belirtildi. Genç forvet, sezon başında da siyah beyazlıların gündemine girmişti.(Hürriyet)

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