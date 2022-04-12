Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, West Bromwich'i çalıştırdığı dönemde Championship'te çok beğendiği iki yıldızı Beşiktaş'a getiriyor.

Millwall forması giyen ve sağ kanatta oynayan Jed Wallace ve Derby County'de sol açık olarak görev yapan Tom Lawrence, siyah-beyazlı takıma imzaya çok yakın. İki oyuncunun da takımlarıyla sözleşmeleri bitiyor.

İki oyuncuyla kurulan temasların çok olumlu geçtiği ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın iki oyuncuyla da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

İki oyuncunun kendi oynatmak istediği sisteme çok uygun olduğunu söyleyen Valerien İsmael'in daha Beşiktaş ile anlaşmadan önce Kazancı ile yapılan görüşmelerde bu futbolcuların isimlerini yönetime verdiği belirlendi.

Jed Wallace daha önce Portsmouth ve Wolvehampton formaları da giydi. Bu sezon Championship'te 35 maçta 6 gol atıp 10 asist yaptı.

Sol kanat oyuncusu olan Tom Lawrence da daha önce Leicester, İpswich ve Blackburn formaları giydi.

Lawrence bu sezon Derby County formasıyla 35 maça çıktı. 11 gol atıp 5 asist de yaptı. (Takvim)